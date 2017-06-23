Kumpasa uğrayan albay Zeki Üçok'a 869 bin TL tazminat

Son 10 yılda özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik yapılan Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının bir bir çökmesi, kararların bozulmasının ardından geriye bambaşka alanlara savrulan hayatlar kaldı.

Bu dönemden en fazla etkilenen isimlerden biri de tutuklandığı zaman Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tek doktoralı hukukçusu olan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok oldu.

FETÖ'YE SORUŞTUMA AÇAN İLK İSİM OLMUŞTU

Askere kumpas davalarının başladığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olan Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'ye yönelik ilk soruşturmayı 2009 yılının Mart ayında açan isim oldu.

FETÖ üyesi üç askerin tutuklanmasını sağlayan ve örgüte yönelik soruşturmasını derinleştiren Üçok, bu soruşturmadan 6 ay sonra ilk olarak 25 Eylül 2009 tarihinde, Aziz Yıldırım'dan zorla para istediği iddiasıyla yağma suçundan tutuklandı.

Hakim Albay Üçok'un tutuklanmasından sonra hakkında peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, dolandırıcılık, sahte evrak temin etmek, görevi kötüye kullanma suçlarından toplam 43.6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki kararlar Yargıtay'da kesinleşen Ahmet Zeki Üçok, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla, 30 Haziran 2014 tarihinde tahliye oldu.

SABIKALARINDAN DOLAYI AVUKAT OLAMADI

Toplam 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan Ahmet Zeki Üçok, davalardan dolayı iki kez TSK'dan ihraç edildi, rütbeleri söküldü, 'er' statüsüne indirildi. 2013 yılında emekli edilen Ahmet Zeki Üçok'un aldığı cezaların hepsi, Anayasa Mahkemesi'nce 'hak ihlali olduğu' gerekçesiyle ya da Yargıtay tarafından bozulmasına rağmen henüz beraat etmediği için kayıtlarda sabıkalı olarak kaldı.

Sabıkalarından dolayı ise Ahmet Zeki Üçok, sivil hayatında avukatlık yapabilme hakkını da elde edemedi. Doktoralı hukukçu olmasına rağmen, üniversitelerde de akademisyenlik yapamadı.

HEM MADDİ HEM DE MANEVİ TAZMİNAT KAZANDI

Farklı davaların yanı sıra Balyoz davasından toplam 3 yıl 1 ay cezaevinde kalan Ahmet Zeki Üçok, bu davadaki beraat kararının Yargıtay tarafından onanmasından sonra tazminat davaları açtı. Hak ihlaline uğrayanlara yönelik haksız tutuklamalarla ilgili düzenlemeden dolayı Üçok'un tazminat taleplerine, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi baktı.

Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık bir yıl süren yargılama sonrasında Ahmet Zeki Üçok'a, 850 bin TL manevi, 19 bin TL de maddi tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca tutuklandığı 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren de bu paraya faiz uygulanmasına hükmetti.

İTİBARLARINI GERİ İSTEDİ, YÜKSEK MAHKEME ÜYELERİNE SESLENDİ

Yeni karar verilen tazminat davasının ardından değerlendirmelerde bulunan Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, "Bizler FETÖ'nün Balyoz, askeri casusluk kumpaslarına uğradık. Kumpasların FETÖ tarafından yapıldığı, hem mahkeme kararlarında, hem de kamuoyu vicdanında kabul edildi. Burada tutuklamaların ardından bizler TBMM'den itibarlarımızın iadesi amacıyla yasal düzenlemeler bekledik. Bu konuda Mili Savunma Bakanlığı kanun tasarısı hazırladı, ancak araya 15 Temmuz hain darbesi girdi. İtibar yasamız bugüne kadar yasalaşmadı. Biz bu sürecin mağdurları olarak öncelikle bu yasanın çıkarılmasını ve devletin kendi vatandaşlarından her kim olursa, herhangi biri haksızlığa uğradığında, mağdur edildiğinde, devlet tarafından bu mağduriyetlerin giderildiğini, bundan sonra da mağdur olacak insanların bu bilinçle devletine bağlılığının daha da artacağını değerlendiriyorum." dedi.

Haksız tutuklanmaya maruz kaldığı için mahkemeye başvurduğunu anlatan Üçok, "Tazminat mahkemelerinde, bizleri sadece hata ile tutuklanan kişiler olarak görmemeleri gerektiğini, bizlerin bir kumpas mağduru olduğumuzu, bu nedenle geleceğimizi, istikbalimizi kaybettiğimizi, kamuoyu nezdinde itibar suikastlerine maruz kaldığımızın dikkate alınıp karara vermeleri gerektiğini anlattık. Haksız tutuklama davası olduğunu söyledik. Mahkemelerin tamamı bu konuda bu biçimde kararlar verdi. Ancak bölge adliye (istinaf) mahkemeleri, yaptıkları temyiz incelemelerinde bizleri bir kez daha mağdur etti. Tazminat miktarlarını neredeyse yok denecek düzeylere indirdiler. Ne yazık ki yerel mahkemelerin gösterdiği hukuki yaklaşıma, bölge adliye mahkemeleri saygı duymadı, adeta bizleri yanlışlıkla tutuklanmış adi suçlularla eşdeğer kıldılar. Tazminat miktarlarına ilişkin kararları bozmuş ve tüm silah arkadaşlarımızın bir kez daha mağdur edilmelerine neden olmuşlardır." dedi.

"BİZLERİ BİR KEZ DAHA MAĞDUR ETMEYİNİZ"

Aynı zamanda Kumpas Mağdurları Derneği başkanı da olan Ahmet Zeki Üçok, "Hem bölge adliye mahkemelerinin sayın başkan ve üyelerine, hem de Yargıtay 12'nci Dairesi başkan ve üyelerine seslenmek istiyorum. Bizler FETÖ tarafından bu ülkenin göremediği kadar alçakca saldırılara uğradık. Mağdur edildik. Bizleri bir kez daha mağdur etmeyiniz bizlerin bu güne kadara uğramış olduğu haksızlıkları, hukuksuzlukları göz önüne alarak adalete hukuka uygun kararlara veriniz." dedi.