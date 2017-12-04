Kümülonimbus nedir

Kümülonimbus yani Cumulus Congestus (Cb) olarak isimlendirilen fırtına bulutları; tek başına, gruplar halinde ya da soğuk cephe hattı boyunca termodinamik kararsızlığa bağlı olarak oluşabilir.

YOĞUN BULUT

Bu bulutların üst bölümünün bir kısmı genellikle düzgün, ipliksi ya da çizgilidir, bu kısma şeklinden dolayı 'örs' adı verilir. Örs kısmı beyaz bulutlardan oluşur, alt kısmı ise daha koyu renkli ve yoğundur.

Öte yandan kışın deniz veya göl etkisi ile gelişen kümülonimbuslar yaz aylarında görülenlere göre oldukça sığ durumdadırlar. Bunların hem tabanları yere çok yakındır, hem de tepe yükseklikleri 5 kilometreyi pek geçmez.

İÇİ GÖRÜNTÜLENEMİYOR

Şu ana kadar hiçbir Kümülonimbus bulutun içi görüntülenmemiştir. Sadece sağ çıkan çok nadir görgü tanıkları ve radarlar sayesinde bilgi sahibi olunmuştur. Bu da kümülonimbus bulutunun yoğunluğunun fazla olduğunu göstermektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞIN HABERCİSİDİR

Hızlıca yükselen bu bulutlar içlerinde güçlü elektrik akımı barındırırlar. Kalınlığı da fazla olmasından dolayı Kümülonimbus bulutları göğün alt katmanlarından nerdeyse en üst katmanlarına kadar uzanırlar. Bu durum çok fazla yağmur (hatta dolu ihtimali) düşmesine ve bol bol şimşek çakmasına neden olur.