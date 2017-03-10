taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.003
USD
3,7697
EURO
3,9951
ALTIN
145,32
PETR
52,4600

Kundaklama davası avukatından ilginç yöntem

ABD'nin Miami kentinde bir kundaklama davası sırasında avukatın pantolonu alev aldı.

10.03.2017 - 07:03
  1. Haberler
  2. Dünya

BBC Türkçe'nin haberine göre arabasını yakmakla suçlanan Claudy Charles adlı sanığın avukatı Stephen Gutierrez, jüriyi arabanın kendiliğinden alev aldığını ikna etmeye çalışırken pantolonunun cebinden dumanlar çıkmaya başladı.

Koşarak duruşma salonunu terkeden Gutierrez bir süre sonra cebi delinmiş olarak geri döndü.

Kundaklama davası avukatından ilginç yöntem

"ELEKTRONİK SİGARA PATLADI"

Hukuk fakültesinden 2015'te mezun olduğu belirtilen 28 yaşındaki avukat, cebindeki elektronik sigaranın patladığını söyledi.

Ancak bazı görgü tanıkları, Gutierrez'in savunma yaparken cebinde bir şeyler karıştırdığını anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gutierrez ise bunun "mahkemeyi etkileme amaçlı bir şov" olduğu iddialarını reddetti. Polis, avukata ait birkaç eski pile el koyarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Avukatın mahkemeye itaatsizlikten ceza alabileceği öne sürülüyor.

Davanın sonunda sanık ikinci derecede kundaklamadan suçlu bulundu. Elektronik sigaraların zaman zaman alev aldıkları biliniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 aylık eşini öldürüp polise teslim oldu

3 aylık eşini öldürüp polise teslim oldu

54
Almanya'da tren istasyonunda baltalı saldırı

Almanya'da tren istasyonunda baltalı saldırı

74
TSK Menbiç'te Esad ve YPG güçlerini vurdu

TSK Menbiç'te Esad ve YPG güçlerini vurdu

105
Beşiktaş Yunanistan'da istediğini aldı

Beşiktaş Yunanistan'da istediğini aldı

27
Danimarkalı vekilden Yüksekdağ'a destek

Danimarkalı vekilden Yüksekdağ'a destek

127
FETÖ'nün yeni uygulaması deşifre edildi

FETÖ'nün yeni uygulaması deşifre edildi

7
Darbe girişimi sonrası İsviçre'den 408 iltica talebi

Darbe girişimi sonrası İsviçre'den 408 iltica talebi

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM