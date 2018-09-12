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Kundaklama zanlısı: Cehaletimin kurbanıyım

İstanbul Kartal'da, eski sevgilisinin kız kardeşinin iş yerini kundaklatmak için 4 kişiyi azmettiren Ş.T bulunamazken, yakalanan zanlılardan biri pişmanlığını dile getirdi.

DHA | 12.09.2018 - 08:07..
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Kartal ilçesinde bir iç giyim mağazası, geçtiğimiz Ağustos ayında 3, Eylül'de ise 1 kez olmak üzere 4 kez kundaklatılmak istendi fakat saldırganlar amaçlarına ulaşamadı.

Kundaklatılmak istenme sebebinin ise iddiaya göre, Ş.T. isimli kişinin eski sevgilisiyle ayrılmasının sebebi olduğunu düşündüğü eski sevgilisinin kız kardeşinin burada çalışıyor olmasıydı.

Kundaklama zanlısı: Cehaletimin kurbanıyım

300 GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Kundaklama girişimlerinin ardından polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kartal Asayiş Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel bir ekip kurdu. Ekipler cadde ve civarında bulunan yaklaşık 300 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyerek şüphelilerin izlerini buldu. 4 kişi polisin uzun uğraşları sonucu gözaltına alındı. S.B., A.T., N.B., B.O.  adliyeye sevk edildi.

Kundaklama zanlısı: Cehaletimin kurbanıyım

"KARTAL POLİSİNDEN KAÇAMADIM"

S.B, adliyeye girerken basın mensuplarını karşısında görünce “Cehaletimin kurbanıyım cehaletimin. Kartal polisinden kaçamadım." dedi.

Şüphelilerden S.B., A.T., B.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin azmettirici olduğu iddia edilen Ş.T.'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

Kundaklama zanlısı: Cehaletimin kurbanıyım

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