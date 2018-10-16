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Kündekâri sanatı unutulmaya yüz tutuyor

Osmanlı zamanında konaklarda ve çeşitli cami ve medreselerde yapılan kündekâri sanatı unutuluyor.

İHA | 16.10.2018 - 12:22..
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Günümüz teknolojisine nazaran tamamen el işçiliğiyle yapılan kündekâri sanatı birçok tarihi eserde kullanılmıştı.

Çankırı Belediyesi Buğday Pazarı Hazımiye Medresesi’nde bir atölyede çalışmalarını sürdüren bu sanatın sayılı kalan ustalarından İsmail Hotoğlu, kündekâri sanatına yönelik çeşitli bilgiler verdi.

Kündekâri sanatı unutulmaya yüz tutuyor

"AĞIR BİR SANATTIR"

15 yıldır bu sanatla ilgilendiğini ifade eden İsmail Hotoğlu, "Kündekari ağır bir sanattır. Tek tek parçaların bir araya gelmesinden meydana gelen bir sanattır. Dolayısıyla bu sanatın özelliklerinden bir tanesi de büyük parçalarda esnemeler olur. Osmanlı döneminde esneme olmasın diye küçük parçalar haline gelirmiş aynı zamanda israfta önlenmiş olunuyordu. Bunların aralarındaki parçalar ceviz ağacından diğer parçalar ise köknar gibi ağaçlardan. Dolayısıyla Osmanlı konaklarında ustalar aynı zamanda gündüz binanın inşaatıyla uğraşırlarmış gece ise idare lambasının altında kündekari sanatını uygularlarmış. Sanatın adı kündekari sanatçının adı ise kündekar olarak adlandırılıyormuş" dedi.

Kündekâri sanatı unutulmaya yüz tutuyor


"SON USTA OLARAK BEN KALDIM"

Günümüz şartlarında talep olmadığını aktaran İsmail Hotoğlu, "Bu sanatta yetişen ustalar olarak en son ben kaldım. Bende 15 yıldır bu sanatı yapıyorum. Şu an günümüzde şartlarında hiçbir talep olmuyor. Osmanlı dönemindeki eserlerimiz ziyadesiyle kayboluyor. Tabii ki üzülüyoruz talep olsa bu sanat daha da ilerilere gidebilir. Aynı zamanda makineleştiğimiz bir şehirde yaşıyoruz. CNC ve lazer sistemlerinden sonra bu sanat tamamen unutuldu" şeklinde konuştu.

Kündekâri sanatı unutulmaya yüz tutuyor

Kündekâri sanatı unutulmaya yüz tutuyor

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