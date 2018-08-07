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Künkün içine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Bağcılar’da, kolyesini alırken sıkıştığı künkün içinden ancak itfaiye ekiplerinin çıkarabildiği çocuk, çok korktuğunu söyledi.

İHA | 07.08.2018 - 07:48..
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Dün akşam saat 17.00 sıralarında arkadaşları ile oyun oynayan İslam Subaşı isimli çocuğun boynunda bulunan kolye oyun oynadıkları yerdeki künkün içine düştü.

KİMSE OLDUĞU YERDEN ÇIKARAMADI

Kolyeyi almak için künkün içerisine giren çocuk sıkışıp kaldı. Bir süre künkün içerisinden çıkmaya çalışan çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşları yardım etmek istedi ancak onlar da çocuğu bulunduğu yerden çıkaramadı.

Bunun üzerine çocuklar çevrede bulunanlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğun kafasına baret ve vücuduna da battaniye sardıktan sonra künkü titizlikle kırarak talihsiz çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

Künkün içine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı VİDEO

"ÇOK KORKTUM"

Olay nedeniyle yaşadığı korkuyu bir türlü üzerinden atamadığı gözlenen çocuk, çok korktuğunu, kendisini itfaiye ekiplerinin kurtardığını belirterek, bir daha burada oyun oynamayacağını söyledi.

Künkün içine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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