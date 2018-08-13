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Küp Şelalesi’ndeki mağarada kaybolan 3 kişi ölü bulundu

Adana’daki Küp Şelalesi’nde su dolu mağaraya girdikten sonra kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA | 13.08.2018 - 08:46..
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Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri’ne gezmeye giden 1’i kadın 6 kişi, su dolu mağaraya girdi.

Bir süre sonra mağaraya girenlerden 3’ü dönerken Osman Turgut (26), Savaş Turgut (20) ile Şevval Korkmaz’ın (16) geri dönmediği anlaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ekipleri, dalgıç polisler sevk edildi.

Küp Şelalesi’ndeki mağarada kaybolan 3 kişi ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şelaleye varan dalgıç polisler, mağarada yaptıkları çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küp Şelalesi’ndeki mağarada kaybolan 3 kişi ölü bulundu

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