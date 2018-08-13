Küp Şelalesi’ndeki mağarada kaybolan 3 kişi ölü bulundu

1 815 milyon insan açlık çekiyor Dünya Açlık Endeksi'ne göre, dünyada tüm ilerlemelere karşın 815 milyon insan hâlâ açlık çekiyor.

2 Eşi Asena'dan çocuk istiyor Asena, üç yıllık sevgilisi Hasan Dere ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

3 Yunanistan'da yeni yangın Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası’nın Psahna bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede bulunan iki köy tedbir amaçlı boşaltıldı, acil durum ilan edildi.

4 İrem Derici: Ben 6 yıldır neysem oyum 'Çok argo konuşuyor, tarzım değil' diyen Barış Murat Yağcı'ya, İrem Derici'den yanıt geldi.

5 Gülben Ergen sevgilisiyle tatilde Gülben Ergen ve Burak Törer çifti önceki gün Gündoğan’da bir otelin iskelesinde görüntülendi.

6 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenci, ilk defa eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.