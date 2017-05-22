Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan THY Euroleague finalinde Fenerbahçe Yunan Olympiakos'u 80-64 mağlup etti, maç sonrası kupa serominisinde Etçi Nusret tepki çekti.
KUPAYI KALDIRDI HERSEK TEPKİ GÖSTERDİ
Sarı-lacivertli basketbolcular, seremonide kupayı ve ödüllerini aldıktan hemen sonra kamuoyunda Etçi Nusret olarak bilinen Nusret Gökçe'nin sahaya girip kupayla poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Sahada Başkan Aziz Yıldırım ve Koç Obradovic kupayla poz vermeden Nusret'in şov yapmasına tepki gösteren Fenerbahçeli Barış Hersek de kameralara yansıdı.
SOYUNMA ODASINA GİREMEDİ
Öte yandan maç sonu Fenerbahçe soyunma odasına girmek isteyen Nusret güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi.