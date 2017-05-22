Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Hava sıcaklığının artmasıyla yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahillere akın etti.

Yüz bölgesindeki tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal bir maske.

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Motorine zam

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.