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Kur Stratejisti Matys: Dolar 5.70 seviyelerine inebilir

Türk lirasının son dönemde iyi performans gösterdiğini söyleyen Kur stratejisti Matys, bu durumu alınan önlemler sayesinde olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 12:18..
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Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'de katıldığı yayında dolar/lira değerlendirmesi yaptı.

SON DÖNEMDE EN İYİ PERFORMANSI TÜRK LİRASI GÖSTERİYOR

Matys Türk lirasının son dönemde en iyi performans gösteren gelişen para birimi olduğunu hatırlatarak, "Bu istikrarın en önemli kaynağı alınan önlemler. Merkez Bankası faizleri artırdı, Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Bunlar da yeniden dengelenme sağladı. Artan bir iyimserlik havası var." diye konuştu.

"RAHİP SERBEST KALIRSA DOLAR DAHA DA DÜŞER"

ABD-Türkiye ilişkilerinin de kurun hareketinde önemli olacağına dikkat çeken Matys, 12 Ekim'deki duruşmada ABD'li Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının dolar/TL 'de daha fazla düşüşe neden olabileceğini söyledi.

Kur Stratejisti Matys: Dolar 5.70 seviyelerine inebilir

Matys, doların 5.69-5.70 seviyelerine inebileceğini söyledi.

"ENFLASYON YÜZDE 25'İ GEÇMEMELİ"

Enflasyon beklentilerini de paylaşan Matys eylül ayı enflasyonunun hızlanarak %20'leri geçebileceğini, beklentinin üzerindeki rakamların Türk varlıkları üzerinde etkili olacağını belirtti. Matys "% 25 veya daha yüksek rakam çıkmazsa Türk lirası kısmen istikrarlı seyrini sürdürebilir" ifadesini kullandı.

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