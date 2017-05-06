Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle hatim ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke ve Medine'deki gariplere yardım ulaştıracak bir mekanizmanın kurulabileceğini söyledi.

5

Bodrum'da turistler plajlara akın etti

Yurt genelinde yağışlar etkili olurken, Bodrum'daki sıcak ve güneşli hava yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu.