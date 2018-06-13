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Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti

İstanbul'da, bir iş yerine giren hırsızlardan birinin dolapta gördüğü Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 13.06.2018 - 08:59..
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Kadıköy’de Mustafa Şahin isimli bir iş adamına ait inşaat ve gayrimenkul şirketine Kadir Gecesi’nde hırsız girdi. Bir ay önce de Ümraniye’deki iş yeri soyulan Mustafa Şahin, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde ikinci bir şok yaşadı.

Yaşanan hırsızlık olayı polis tarafından incelenirken, olayın 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği güvenlik kameralarından tespit edildi.

Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti

KUR'AN-I KERİM'İ ÖPÜP HIRSIZLIPA DEVAM ETTİLER

Görüntülerde elektronik kepengi elleri ile zorlayarak açan hırsızlar, hızla ofise giriyor. İlk giren hırsız, ilk etapta masanın üzerinde bulunan bir cep telefonunu cebine koyuyor. Daha sonra ofisin arkasındaki Mustafa Şahin’in odasına geçen hırsızlar, odayı karıştırmaya başlıyor. Masanın çekmecelerini karıştıran zanlılardan bir tanesi, çelik kasanın yanında bulunan dolapta bir Kur’an-ı Kerim’i görüyor. Kur’an-ı Kerim’i alarak öpen ve alnına koyan zanlı, ardından hırsızlığa devam ediyor. Zanlılar daha sonra buldukları anahtarla çelik kasayı açıyor ve çek ve senet gibi değerli evrakları alarak dışarı çıkıyor.

Kur’an-ı Kerim’i öpüp hırsızlığa devam ettiler ViDEO

"RAHAT BİR ŞEKİLDE GİRİP OFİSİ SOYMUŞLAR"

Olayın şokunu yaşayan iş yeri sahibi Mustafa Şahin, “Sabah geldim. Saat 08.00 civarı ofisimi açtım. Kepengim kapalıydı. Kepengimi açtım, içerideki cam kapı açıktı. Onun kilidini bozmuşlar. İçeriye girerek, masalardaki laptop bilgisayarları, ofise ait cep telefonları vardı onları götürmüşler. Kasada bulunan kıymetli evrakları almışlar. Daha henüz tam olarak ne aldılar tespit edemedim. Üç kişi oldukları kamera kayıtları var. Çok rahatlar ve rahat bir şekilde girip ofisi soymuşlar.” şeklinde konuştu.

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