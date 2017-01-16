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Kuran kursunda terlikle çocuk döven Yılmaz: Hata yaptım

Kuran kursunda küçük yaştaki çocuğu terlikle döveren Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım" dedi.

16.01.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Politika

kurankursusaldırı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Kuran kursunda küçük yaştaki çocuğu terlikle döverken görüntüleri sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan 55 yaşındaki Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım" dedi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İDARİ SORUŞTURMAYA GÖRE GEREKENLER YAPILACAKTIR" AÇIKLMASI YAPMILMIŞTI

Erenler Çaybaşı Yatılı Kuran Kursu'nda görevli Yılmaz'ın bir çocuğu terlikle döverken çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Sınıfta köşeye sığınan küçük çocuk ağlarken, Yılmaz'ın peş peşe terlikle çocuğa vurması tepki çekti. Sakarya Müftü Vekili Nejat Arman olayın 15 Temmuz darbe girişiminden önce meydana geldiğini belirterek, "Bu görüntüler Erenler'de bulunan Kuran Kursu'nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Çocuğun anne babası şikayetçi olmadı. Amcası şikayetçi olunca idari soruşturma başlattık. Araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. İdari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır" diye açıklamada bulundu.

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından çocuğu döven Şükrü Yılmaz, hem de konuyu kendilerine bildirmeyen müftülük görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Şükrü Yılmaz dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım. Bu olayın ardından emekliye ayrıldım" dedi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Şükrü Yılmaz, 'Küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama, eziyet' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Yılmaz, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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