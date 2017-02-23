Kur'an yakan Danimarkalıya dava açıldı

Danimarka'da, evinin arka bahçesinde Kuran-ı Kerim yakan ve bunun görüntüsünü sosyal medyada paylaşan kişi hakkında dava açıldı.
DİNE HAKARETTEN YARGILANACAK
Hakkında iddianame hazırlanan sanık, Danimarka Ceza Hukukunun 140. maddesinde düzenlenen 'dine hakaret (küfür)' maddesine aykırılıktan yargılanacak.
PARA CEZASINA ÇARPTIRILACAK
Söz konusu maddenin ihlali 4 aya kadar hapis cezasını öngörüyor ancak Devlet Savcısı Reckendorff, iddia makamı olarak sanığın para cezasına çarptırılmasını isteyeceklerini bildirdi.
Aalborg Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasının tarihinin henüz belirlenmediği kaydedildi.