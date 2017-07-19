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Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Profesör Ersan Demiralp'in, 2 yıl önce üniversitede aynı yerde PKK yandaşlarının etkinliğine ses çıkarmadığı ortaya çıktı.

19.07.2017 - 01:57
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boğaziçili profesör

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Türkiye'nin birçok noktasında farklı etkinliklerle şehitlerimiz anıldı.

Anma etkinliklerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmış, şehitlerimiz için Kuran'ı Kerim okunmuştu.

"BURADA KUR'AN OKUYAMAZSINIZ"

Profesör Ersan Demiralp ise yaşananlara tahammül edemeyerek tepki göstermeye kalkıştı. Demiralp, "Burada Kuran okuyamazsınız" ifadelerini kullandı.

PKK KUTLAMASINA SESSİZ KALDI

2015 yılında terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte bir grup "öğrenci", halay çekerek örgütün paçavralarını asmıştı.

Üniversitede Kur'an-ı Kerim etkinliğine tepki gösteren, daha önce de PKK operasyonlarına karşı çıkan "akademisyenler bildirisi"nde imzası olan "fizik profesörü" Ersan Demiralp'in, bir terör örgütünün açık propagandasına bu zamana kadar sessiz kalması dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

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