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Kurbağalıdere Köprüsü yıkılacak

Trafik sorunu yaşanan Kurbağalıdere Köprüsü'nde çalışmalar 23 Aralık tarihinde başlayacak.

DHA | 20.12.2017 - 12:31..
  1. Haberler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy'de bulunan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü’nün 23 Aralık Cuma günü trafiğe kapatılarak yıkılacağını, yerine yenisinin yapılacağını duyurdu.

90 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

İBB, 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen yeni köprünün, mart ayında hizmete gireceğini açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Yıkım işlemleri nedeniyle köprü 23 Aralık Cuma Günü Saat 09.00’dan itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, kentsel dönüşümün devam ettiği Kadıköy Fikirtepe’de, yetersiz kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü’nü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla yenileyecek. Trafik akışı bir gidiş, bir geliş olarak hizmet veren Kurbağalıdere köprüsü, yıkılarak 2x2 (2 gidiş 2 geliş) olarak yeniden yapılacak. Fikirtepe’nin Salı Pazarı ve Kadıköy ile bağlantısını sağlayacak yeni köprünün 90 günde tamamlanarak Mart ayı sonunda hizmete alınması planlanıyor. Bu süre içinde araç trafiği Yıldırım Sokak üzerinden Hızırbey Caddesi ve Uzunçayır Yolu ile sağlanacak. Projeyle, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanında oturumun başlamasıyla oluşacak trafik sirkülasyonunun daha rahat sağlanması da hedefleniyor." ifadeleri yer aldı.

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