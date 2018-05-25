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Kurbağalıdere'de çalışmalar sonuç verdi

Kadıköy'de yaşayanların bir dönem kabusu olan Kurbağalıdere'ye balıklar, İBB'nin başarılı çalışmaları sonucu dönmeye başladı.

DHA | 25.05.2018 - 16:40..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 yıldır devam eden ve son 1 yıldır hızlandırılan ıslah çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.

KÖTÜ KOKU BİTTİ

Derenin koyu rengi ve kötü kokusundan eser kalmadı.

BALIKLAR GERİ DÖNDÜ

Şimdilerde başta kefal olmak üzere birçok balık türüne ev sahipliği yapan dere ve çevresinde yaşam yeniden başladı.

Kurbağalıdere'de çalışmalar sonuç verdi

CANLI YAŞAMI BAŞLADI

Kurbağalıdere'de teknesi de bulunan Haldun Akkuş, “Şu anda balık mevcut. Artık kefal balığı çıkıyor burada. Canlı yaşamı başladı. Teknelerin altı kekamoz denilen midye tutmaya başladı. Kurbağalıderemiz artık bir cennete dönüyor" dedi.

Kurbağalıdere yeniden canlanıyor VİDEO

Kurbağalıdere'de çalışmalar sonuç verdi

KOKUDAN YÜRÜNMÜYORDU

Semt sakinlerinden Kemal Kansu ise, "Daha önce burada bu kadar rahat yürüyemiyorduk. Çok kötü koku vardı. Şimdi o koku kayboldu. Balıkları da gördük. Ara ara geliyorlar" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır Kadıköy'de yaşadığını belirten Ruhi Gürsoy da, "Buranın eski hali çok kötüydü. Şu anki görünüm eskiye nazaran çok iyi. Bana göre çalışmalar çok güzel. Bitince daha da güzel olacak" diye konuştu.

Ana kolu 10 kilometre uzunluğunda olan Kurbağalıdere, kolları ile birlikte 67 kilometreyi buluyor. 4 bin 600 hektarlık geniş bir havzanın suyunu Marmara Denizi'ne taşıyor. İBB, 2010 yılında başlayan dere ıslah çalışmasını büyük oranda tamamladı. Denizdeki oksijen miktarını artırmak amacıyla denizden bin 700 metre ileriye 600 santimetre çapında su hattı çekilecek. Durgun günlerde oksijen miktarı bu sistemle, denizden su alınıp dereye deşarj edilerek artırılacak. Böylece, canlı hayatı korunacak. Ayrıca İSKİ'nin, Göztepe Köprüsü'nden yukarıda kalan bölümündeki kolektör çalışmalarının çok büyük bir bölümü de tamamlandı. Islah çalışması kapsamında, derenin Yoğurtçu Parkı'ndaki kısmı ve çevresi yeşillendirilecek, bisiklet yolları yapılacak.

Söz konusu çalışmaların Nisan 2019'da tamamlanması bekleniyor.

Kurbağalıdere'de çalışmalar sonuç verdi

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