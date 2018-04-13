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Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları tamamlanıyor

Kadıköy'de yaşayanların en büyük sıkıntısı olan ve etrafa kötü koku yayan Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

DHA | 13.04.2018 - 14:50..
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Kötü koku nedeniyle Kadıköylülerin sıkıntı yaşadığı Kurbağalıdere'de ıslah çalışmaları 2010 yılında start aldı. Koku sorunu ise o tarihten itibaren yapılan çalışmalarla birlikte azaldı.

Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları tamamlanıyor

BALIK YAŞANTISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Kurbağalıdere'deki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, balık yaşamının da artması bekleniyor. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar, "Islah çalışmalarımız 2010 yılından itibaren başladı. Yüzde 90 mertebesine gelmiş bulunmaktayız. Koku da yüzde 90 seviyesinde bitmiş bulunmakta ve şu anda hiç koku hissedilmiyor. E-5'in güney kısmında İSKİ tarafından Nisan ayı itibarıyla bitirilecek bir çalışma devam etmekte. Bizim ıslah çalışmalarımız büyükşehir olarak bitmiştir" dedi.

Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları tamamlanıyor VİDEO

Islah çalışmalarının balık hayatını olumlu etkileyeceğini belirten Acar, "Hâlihazırda balık yaşantısı bulunuyor ve artacak. Evlendirme dairesinde şelale sistemiyle su, durağan olan batık dereye verilecek ve oksijen artırılacak. Bu sayede balık ve diğer canlıların yaşaması müsait bir hâl alacak" diye konuştu.

Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları tamamlanıyor

ÇALIŞMALARIN 2019'UN NİSAN AYINDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Islahtan dolayı köprülerin yıkılıp yenilendiğini belirten Acar, "Uzunçayır, Şefik Bey, Fahrettin Kerim Gökay, Recep Peker gibi 7 adet köprümüz yıkılıp yeniden yapıldı" diye konuştu. Acar, "Islah çalışması Göztepe kısmından Kadıköy Yoğurtçu Parkı kısmına kadar tamamlandı. Göztepe'nin kuzey kısmındaki çalışmaların 2019 Nisan ayı itibarıyla bitmesi planlanmaktadır. Burası yaz aylarında koku oluşturma riskinden dolayı denizden terfi merkezi vasıtasıyla evlendirme dairesine 600 santimetre çapında bir su hattı yapmaktayız. Bu sayede yazın oluşabilecek kokuyu da bertaraf etmiş olacağız. TBM teknolojisi kullanılarak yerin 10 metre altında, 3 metre çapında 1,5 kilometre boyunca kolektör hattı yapılmıştır. Bu çalışma ile atık su yağmur suyundan ayrıştırılarak Kadıköy'ün arıtma tesisine ulaştırılmış olup, halkımız bu kötü kokuların sebep olduğu atık su kokusundan da kurtulmuş oldu." dedi.

Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları tamamlanıyor

"ÇALIŞMALAR HIZLANMALI"

İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Mimar Ülkü Koçar, Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmalarında ekipman sayısının artırılarak hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Burada yaşayan insanların hem kokudan hem çevre kirliliğinden kurtulması çok önemli. Bu çevrede yaşayan insanlar derenin temiz akmasını ve kokmasını görsünler istiyoruz. Denizden gelen suyla bu derede belki biraz balık görebiliriz." dedi.

E-5'ten Yoğurtçu Parkı'na kadar olan kısımda kanalizasyon çalışması yapıldığını söyleyen Koçar, "Ondan önce kanalizasyonlar tamamen dereye akıyordu. Dereden de denize akıyordu. Çok büyük bir koku vardı. Yapılan kısımda şu anda kanalizasyonlar boru içine alındı." diye konuştu.

Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları tamamlanıyor

YOĞURTÇU PARKI BÖLÜMÜNE BİSİKLET YOLU YAPILACAK

Ana kolu 10 kilometre uzunluğunda olan Kurbağalıdere, kolları ile birlikte 67 kilometreyi buluyor. 4 bin 600 hektarlık geniş bir havzanın suyunu Marmara Denizi'ne taşıyor. İBB, 2010 yılında başlayan dere ıslah çalışmasını yüzde 90 oranında tamamladı. Denizdeki oksijen miktarını artırmak amacıyla denizden bin 700 metre ileriye 600 santimetre çapında su hattı çekilecek.

Durgun günlerde oksijen miktarı bu sistemle, denizden su alınıp dereye deşarj edilerek artırılacak. Böylece, canlı hayatı korunacak. Ayrıca İSKİ'nin, Göztepe Köprüsü'nden yukarıda kalan bölümündeki kolektör çalışmalarının çok büyük bir bölümü de tamamlandı. Islah çalışması kapsamında, derenin Yoğurtçu Parkı'ndaki kısmı ve çevresi yeşillendirilecek, bisiklet yolları yapılacak.

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