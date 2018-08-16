Kurban Bayramı’nda açık havada film keyfi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından açık havada düzenlenen Yeşilçam Film Günleri, Türk sinemasının sevilen filmlerini, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliylebayram süresince de İstanbullularla buluşturacak.

Bu çerçevede 17-18 ve 19 Ağustos tarihlerinde üç film gösterimde olacak. Ayrıca 21- 22- 23 Ağustos tarihlerinde bayramın ilk üç günü, Milli Sinema akımının ünlü yönetmenleri Yücel Çakmaklı ve Mesut Uçakan’ın dikkat çeken yapımları açık havada seyirciyle buluşacak.

ÜCRETSİZ İKRAMLAR

Uzun bayram tatilini İstanbul’da geçirecek olanlar, bayram coşkusunu eskimeyen Yeşilçam filmlerinin sunacağı nostaljik atmosferde daha bir keyifli yaşayacak. Saat 21.00’da başlayacak gösterimlerde ücretsiz olarak ikram edilen patlamış mısır ve gazoz da açık hava sineması konuklarına ikram edecek.