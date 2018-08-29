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Kurban Bayramı'nda ete doyanlar balığa yöneldi

Samsunlu balıkçılar, Kurban Bayramı'nda ete doyan vatandaşların yavaş yavaş balığa yöneldiğini söyledi.

İHA | 29.08.2018 - 09:18..
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Kurban Bayramı süresince balık satışlarının azaldığını belirten balıkçılar, bugünden itibaren balığa rağbetin arttığını ifade etti.

"BALIĞA BÜYÜK ÖZLEM VAR"

Bu sene özellikle Karadeniz’de balık sayısının ve çeşitliliğinin oldukça bol olduğunu vurgulayan balık satıcısı Hasan Köse, “Ete doyan vatandaşlar tekrar tezgahlarımızı ziyaret etmeye başladı. Sezonun açılmasına kısa süre kalmasına rağmen mezgit, palamut, istavrit ve barbun gibi deniz balıklarında patlama yaşanıyor. Kıyı ve olta balıkçılarının tuttuğu deniz balıkları, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Balığa çok büyük bir özlem var. Palamut tane 8, mezgit kilo 20, istavrit kilo 10, barbun kilo 20 liradan satılıyor. Kültür balıklarını tezgahtan kaldırdık. Bu sene çinekop ve hamsinin de bol çıkacağı söyleniyor. İnşallah sezon öncesi yaşanan bolluk sezonda da devam eder de vatandaşlarımız ucuz ucuz balık yer.” dedi.

Kurban Bayramı'nda ete doyanlar balığa yöneldi

"ETTEN USANDILAR"

Geçen senelere oranla bu sene balıkta bolluk olduğunun altını çizen Kurtça Aydın ise şunları söyledi:

“Vatandaşlar, birkaç gündür yediği ete artık doydu. Balığa olan ilgi artış gösterdi. Vatandaşımız taze taze palamut, mezgit ve barbunları yemek istiyor. Etten usanan vatandaşlar, çeşit çeşit balıklardan istediğini alıyor. Sezon açılmamasına rağmen balıklar gayet ucuz. Havalar biraz daha serinleyince talebin daha da artacağını düşünüyorum. Geçen sene denizde balık yoktu. Vatandaşlar ucuz balık yiyememişti. Bu sene bol balık var. İnşallah bu bolluk devam eder de herkesin yüzü güler. Palamutta patlama var. Palamut bu bollukta giderse sezon açıldığında kiloluk palamutları 3 tane 10 liraya satmayı umarız.”

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