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Kurban Bayramı'nda torununu öldürüp intihar eden dede

Bolu Göynük'te 80 yaşındaki Mehmet Biçer, 24 yaşındaki torunu Mesut Biçer'i elini öpmediği için tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

DHA | 21.08.2018 - 17:51..
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Göynük Çatacık köyünde bayram namazının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Biçer arasında tartışma çıktı.

TORUNUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Mehmet Biçer, tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut Biçer’e ateş açtı. Saçmalarım isabet ettiği Mesut Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mehmet Biçer tüfekle başına ateşe ederek yaşamına son verdi.

Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut Biçer'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kurban Bayramı'nda torununu öldürüp intihar eden dede

ELİ ÖPÜLMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi. Mehmet Biçer'in, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.

Olayın ardından Biçer ailesi evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Kurban Bayramı'nda torununu öldürüp intihar eden dede


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