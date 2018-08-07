Kurbanlar kardeşliğimiz fidanlar umudumuz olsun

Yardımeli ailesi olarak bayramınızı terbi eder, ülkemizde ve yürek coğrafyamızın farklı bölgelerinde kan ve gözyaşının olmadığı bayramlarda buluşmayı niyaz ederiz. Bu bayramda da, kurbanlarımızı kardeşlerimizle paylaşmak ve bayram sevincine onları da ortak etmek için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Yardımeli Derneği ülkemizde ve 35 ülkedeki temsilci ve ekipleri ile bu bayramda, en ücra yerlerde yardıma muhtaç insanların ve yetim ailelerin gönül kapılarını çalarak, onlara takdim edeceği kurban payları ile muhabbet ve hayır köprüleri kuracaktır.

BİLGİSİ SMS İLE ULAŞTIRILACAK

Derneğimize vekaleti verilerek emanet edilen kurbanlar, kurban sahibinin ismi okunarak, İslami usullere göre kesilip, dağıtılmaktadır.

Kurban bağış kabulünün ulaştı bilgisi SMS ile bilgilendirildiği gibi, kurbanın kesildiği bilgisi sizlere SMS ile ulaştırılacaktır. Kurbanların kesilme videosu internet sitemizden size verilecek şifre ile sonradan izlenebilecek ve talebiniz doğrultusunda görüntüler CD olarak adresinize gönderilecektir.

HER YIL BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Türkiye’de ve 35 ülkede her yıl başarı ile gerçekleştirilen “Kurban Kesim ve Dağıtım Organizasyonu” bu yıl farklı bir kampanyaya vesile oldu.‘’ Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz’’ Hadisi Şerif Bu proje ile, kesilen her kurban için, önceden belirlenen bölgelerde meyve fidanları dikilecektir.

Sıcak iklimin hüküm sürdüğü, kuraklığın ve yoksulluğun yaşandığı Afrika ülkeleri ve ülkemizde pilot bölgeler uygulama alanı olarak planlanmıştır. (Somali- Sudan- Türkiye-Moritanya) Kurban vekaletini Yardımeli Derneğine tevdi eden bağışçının kurban vekaleti ile birlikte bir de fide ağacını bağışlaması ile süreç başlar.

AĞAÇ DİKİM SEÇENEĞİ

Bağışçının talebine göre kesim ve dağıtımı yapılan her kurban için, Su Kuyusu açtığımız köy ve bölgelerde, yetkililerin belirlemiş olduğu yer ve bölgelerde meyve ağaçlarının dikimi yapılır. Ağaçların bakımı dernek yetkilisi, köy halkı ve muhtarlık (sorumlu kişi) ile beraber yürütülüp takip edilecektir. Bağışçının kurbanının kesildiği ülkede ağaç dikim yok ise ağaç dikimi, belirlenen en uygun yerlerde-ülkelerde yapılacaktır. Türkiye’de dikim yapılacak köy, kasaba ve yerler önceden tespit ve talepler doğrultusunda belirlenecektir. Ağaç dikimi yapılacak olan ülkelerde gerekli fizibilite çalışmaları yetkili zirai kurumlar ile birlikte yapılacak ve bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun meyve ve ağaçlar tespit edilecektir.

Kurban bedelleri üzerine 25 TL fidan parası ilave edilmiştir. Yardımeli Derneğine kurban vekaletini tevdi eden bağışçıya kurbanı ile birlikte bir ağaç dikimi seçeneği sunulacak. Bağışçı kabul veya red hakkına sahip olacaktır.

PROJENİN SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Peygamber efendimizin rivayetinde geçen tavsiyesine icabet etmek

- Projenin uygulandığı ülkedeki iklime olumlu katkıda bulunmak

- Kurban paylaşımının, yaklaşımının yanı sıra sürdürülebilir bir katkı sağlamak

- Ağaç sevgisinin, bakımının ve faydalarının nesillere aktarılmasını sağlamak

- Çevrenin görseline katkı sağlamak

- İhtiyaç sahiplerine ağaçların ürünleri ile ekonomik katkı sağlamak

- Okul, cami, kuyu, hastane, yetimhane gibi kurumlar adına yetiştirilecek meyve bahçelerinin gelirini bu gibi kurumlara vakfetmek

- Köy Yol kenarlarına ve köy ortak alanlarına dikilen ağaçların meyvelerinin geliri ile yolun bakım ve onarımına, köyün ihtiyaçlarına katkı sağlamak

- Ağaçlandırılan alanlarda insanların güzel vakit geçirmelerini sağlamak.

NERELERDE KURBAN KESİMİ YAPACAK

Vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonu Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Balkanlara ve Türk Cumhuriyetindeki ülkeleri kapsamaktadır. Kıtlık, doğal afet, savaş mağduru ve mültecilik gibi sorunlarla mücadele eden insanların yanında olmak amacıyla, en ihtiyaçlı ülke ve bölgeler tespit edilerek, vekaleten kurban bağışı organizasyonu kapsamında yurtdışı kurban bağışı kabul edilmektedir. Fizibilite ve planlama çalışmaları günler öncesinden tamamlanan, yurtdışı vekaletle kurban bağışı organizasyonu için görevli ekipler de önceden belirlenmekte, gidilecek ülke hakkında bilgiler aktarılmakta, eğitimler verilmektedir.

Eritre, Etiyopya, Kenya, Mali, Moritanya, Somali, Nepal, Çad, Nijer, Patani, Sudan, Tanzanya, Yemen, Afganistan, Arakan Mülteci kampları, Bangladeş, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Keşmir, Arnavutluk, Bosna,Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Gazze, Kudüs, Lübnan, Suriye, Mısır.

2018 KURBAN BAĞIŞI BEDELLERİ

Asya –Afrika : 550 TL

Türkiye- Balkanlar : 875 TL

Filistin-Gazze : 1 200 TL

- Kesilen her kurban için Afrika ve Türkiye’de meyve fidanları dikilecektir.

- Meyve fidanları için 25 TL kurban bedeline ilave edilmiştir.

- Fidan dikimi talebe bağlıdır. İsteyen bağışçı fidan dikimini talep etmeyebilir.