Kurbanlık ilan tabelasına koç başları astılar

Kurbanlık ve adaklık hayvan satışı yapılan Gündoğdu mahallesi Mihallıççık caddesinde görüntülenen olay, civarda oturan ve çevresinden gelen insanların tepkisini çekiyor.

"KURBAN BULUNUR" YAZISI ALTINDA KOÇ BAŞLARI

Yol kenarında ’Kurban Bulunur’ yazılı tahta tabela iple asılarak çürümeye bırakılmış hayli uzun boynuzlu koç başları, çirkin görüntüsünün yanı sıra yabani hayvanları ve sokak köpeklerini bölgeye çekmesi göze çarpıyor.

"ÇOK ÇİRKİN BİR MANZARA"

Koç başlarını gören vatandaşlar, bu durumun hiç de hoş olmayan bir manzara oluşturduğunu belirtiyorlar. Çevreye, başka hayvan atıkları da atıldığını belirten vatandaşlar “Bu atıklar köpekleri ve yabani hayvanları bölgeye çekiyor. Kurban kesimi hijyenik olmalı, buralarda çocuklarımız oynuyor. Bu manzarayı gördüklerinde psikolojileri kötü etkileniyor. Çok da çirkin bir manzara” şeklinde konuştular.