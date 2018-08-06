taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0953
EURO
5,8948
ALTIN
199,28
PETR
73,5500

Kurbanlıklar İstanbul'a geliyor

Kurban Bayramı'na 2 hafta kala Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen büyükbaş hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı.

İHA | 06.08.2018 - 06:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kurban pazarında yer almak için bayrama 2 hafta kala İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, gece saat 00.00’dan itibaren şehre girdi.

Kurbanlıklar İstanbul'a geliyor


DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına hayvan geçişleri denetimlerine başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şap hastalığından ari olan Trakya'ya hayvan geçişi denetimleri sıkılaştırıldı.

Kurbanlıklar İstanbul'a geliyor

SAĞLIK RAPORLARI İNCELENDİ

TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol noktasında denetimler yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan TIR ve kamyonları durdurarak hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol etti.

Trakya'ya geçiş için gerekli belgeleri olmayan araçlara ceza uygulandı.

Kurbanlıklar İstanbul'a geliyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti

Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti

131
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atama

7
İngiliz vatandaşın külleri Bodrum'da denize döküldü

İngiliz vatandaşın külleri Bodrum'da denize döküldü

23
Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

17
Melania LeBron'dan taraf oldu

Melania LeBron'dan taraf oldu

5
Fatih Terim'den VAR değerlendirmesi

Fatih Terim'den VAR değerlendirmesi

20
Günübirlik kiralanan evlere operasyon

Günübirlik kiralanan evlere operasyon

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM