Kurbanlıklar İstanbul'a geliyor

Kurban pazarında yer almak için bayrama 2 hafta kala İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, gece saat 00.00’dan itibaren şehre girdi.





DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına hayvan geçişleri denetimlerine başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şap hastalığından ari olan Trakya'ya hayvan geçişi denetimleri sıkılaştırıldı.

SAĞLIK RAPORLARI İNCELENDİ

TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol noktasında denetimler yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan TIR ve kamyonları durdurarak hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol etti.

Trakya'ya geçiş için gerekli belgeleri olmayan araçlara ceza uygulandı.



