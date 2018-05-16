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Kürdan ağırlığında robot böcek

Amerika'da kürdan ağırlığında ve uçabilen RoboFly isimli bir robot böcek üretildi.

AA | 16.05.2018 - 16:22..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Washington Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilen, RoboFly isimli robot böceğin, üzerinde bulunan küçük bir devre sayesinde lazer enerjiyi elektriğe dönüştürebildiği böylece kanatlarını çırparak uçabildiği kaydedildi.

Kürdan ağırlığında robot böcek

İHA'LARIN GİREMEDİĞİ YERLERE GİREBİLECEK

Washington Üniversitesi'nden Doç. Sawyer Fuller, "Daha önceden, kablosuz, böcek büyüklüğünde uçan robotların bilim kurgu olduğunu düşünürdük. Bizim geliştirdiğimiz kablosuz RoboFly artık bu robotların gerçek hayatın içinde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fuller, maliyeti oldukça düşük olan bu robot böceğin insansız hava araçlarının giremediği yerlere girebileceğini ve gaz sızıntılarının tespit edilmesinde kullanılabileceğini ifade etti.

 

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