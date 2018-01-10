Kurdeşen nedir

Deride kaşıntı, kabarma ve kızarıklık gibi şikayetlere neden olan kurdeşen hastalığının tıp dilindeki adı 'ürtiker'dir. Bu hastalıkta deride dökülmeler yaşanırken, kızarık bölümlerde acı hissedilebilir. Derini dökülme yaşanan bölgelerinde bazen ödem oluşabilir.

Kurdeşen hastalığına, alerjik reaksiyonlar, güneş ışını, soğuk hava, kimyasal maddeler, ilaçlar, alkol, stres gibi faktörler neden olabilir. Bulaşıcı değildir.

Vücudun çeşitli bölgelerinde kaşıntı, kızarıklık, yanma, göz kızarması, şişlik gibi belirtiler dışında baş dönmesi dil ve dudakta şişme, nefes almada zorlanma gibi belirtiler de yaşanıyorsa hasta doktora görünmelidir.

Kurdeşende vücutta çıkan izler genelde kendiliğinden geçer. Her yaşta görülen hastalık kaşıntı nedeniyle hastaya oldukça rahatsızlık verebilir.