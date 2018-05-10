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Kurduğu orkestrada yetenekli öğrencileri keşfediyor

Ankara'da müzik öğretmeni Mustadin Şahinbaş, müziğe ilgi duyanların kendilerini geliştirmeleri için kurduğu orkestrada geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor.

AA | 10.05.2018 - 16:23..
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Kurduğu orkestrada yetenekli öğrencileri keşfediyor

Çocuklara müzik kültürünü aşılamak, müziğe ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla ikinci orkestrasını kurduğunu aktaran Mustadin Şahinbaş, öğrenciler arasından tek tek yetenekli öğrencileri keşfetmek için büyük bir çaba harcadığını söyledi.

Kurduğu orkestrada yetenekli öğrencileri keşfediyor

"VAKTİMİ ÖĞRENCİLERİME AYIRIYORUM"

Mustadin Şahinbaş, "Ortaokulda beden eğitimi öğretmenimin keşfetmesiyle müzikle tanıştım. Onun yönlendirmesiyle gitar çalmaya başladım. Birlikte programlar yapardık. Üniversitede kendimi geliştirdim. 2010 yılında askere gittiğimde oda arkadaşımın desteğiyle keman ile tanıştım. Beni keşfeden beden eğitimi öğretmenim gibi ben de geleceğin sanatçılarını keşfetmek istiyorum. Daha önce 'Hasat Zamanı Orkestrası' kurmuştum. O orkestrayla ilçemizde 7 defa konser verdik.

Kurduğu orkestrada yetenekli öğrencileri keşfediyor

Bu yıl da Yavuz Selim Ortaokulunda Yavuz Selim Orkestrasını kurmak nasip oldu. Yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede repertuvarlarında 28 şarkıları oldu ve ilçede konserler verdik. Üniversite zamanlarımda hep bir hayalim vardı ve onu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Vaktimin çoğunu öğrencilerime ayırıyorum. Onlar benim bu dünyada yetiştirdiğim en güzel ürünlerim" dedi.


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