Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde partisinin listesinde yer alamayan İyi Parti'nin kurucularından Yusuf Halaçoğlu açıklama yaptı.

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜM BOZULDU"

MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçtiğinde araştırma görevlisi olan eşinin Ankara'dan İzmir'e tayin edildiğini ve 2 küçük çocuğuyla kendisinin tek başına ilgilenmek zorunda kaldığını belirten Halaçoğlu, "Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara'dan aday gösterilmeyi talep ettim." dedi.

Ancak partisinden yeniden Kayseri cevabı alan Halaçoğlu, Kayseri'yi kabul etmediğini söyledi.

"BİR YER BULAMADILAR"

Halaçoğlu kırgınlığını ise şöyle dile getirdi: "İyi Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım."

MHP'den istifa ederek, İyi Parti'nin kuruluşundan itibaren partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yanında saf tutan Yusuf Halaçoğlu, İyi Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi.

