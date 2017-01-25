Milli parkta kurulan fotokapanlara ilk kez siyah morfta yaban kedisi yansıdı. Ender rastlanan siyah yaban kedisinin tür ve ırkının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Küre Dağları'nda siyah renkli yaban kedisi göründü VİDEO

İLK KEZ SİYAH RENKLİ YABAN KEDİSİ GÖRÜNTÜLENDİ

Küre Dağları Milli Park Müdürü Ahat Deliorman, kafese alışması sağlanan yaban kedisini şimdi kış mevsiminin ardından nisan ayında yakalayacaklarını söyledi.

''KÜRE DAĞLARI'NDA İLK KEZ YAPILAN BİR ÇALIŞMA''

Deliorman, şunları kaydetti: "Siyah yaban kendisinin cinsini ve gerçek yaban kendisi olup olmadığını araştırmak için foto kapanlarımızdaki görüntüleri arşivliyoruz. Şu an itibarıyla arazi karlı olduğu için hayvanı araziye gidip yakalama ihtimalimiz yok. Kar kalktıktan sonra bu hayvanın cinsinin belirlenmesi ve veteriner yardımıyla kediden kanla deri numunesi alma çalışmalarını tamamlayacağız. Küre Dağları'nda ilk kez yapılan bir çalışma ve siyah renkte bir yaban kedisi görüntülendi."