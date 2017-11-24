Küresel ısınma kahveyi tehdit ediyor: Tadı bozulacak

Bilimsel bir çalışma, küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği nedeniyle uluslararası kahve üretiminde yarı yarıya oranda kayıplar yaşanacağını, kahvenin fiyatının artacağını ve tadının kötüleşeceğini ortaya koydu.

GELECEKTE TARIMA UYGUN OLMAYACAK ARAZİLER

Etiyopya’nın şimdiki kahve mahsulünün yarısı, yakın gelecekte tarıma uygun olmayacak arazilerde yetişiyor. Brezilya, Endonezya ve Kolombiya için de aynı belirtilere ulaşıldı.

Bu yerlerdeki kahve üretilen araziler, 2050 itibariyle yarı yarıya düşmüş olacak.

KAHVENİN TADI DEĞİŞİR

Bilimpro'nun aktardığı araştırmaya göre, iklim değişikliği ile gittikçe küçülen kullanışlı arazilere potansiyel bir çözüm, kahve üretimini daha serin, daha yüksek yerlere taşımak. Ancak kahvenin tadını değiştirmeden öylece yükseklere çıkarmak mümkün olmadığından, bitki çeşitliliğini değiştirmek gerekebilir.

FİYATLARI ARTACAK

Kahve üretimini yeni bölgelere taşımak sadece bitki problemleriyle mücadele etmek anlamına gelmiyor. Bu çekirdekleri yetiştiren dünya çapında milyonlarca Arabica ve Robusta çiftçisinin taşınması gerekecek. Kahve kültürünü değiştirmenin bazı masraflarını yatırımcıların üstleneceği, bunun da direkt fiyatlara yansıyarak ve kahve fiyatlarını artıracağı öğrenildi.

Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde insanlık kahve kıtlığı ile karşı karşıya kalacak.

ETİYOPYA YOK OLMA TEHLİKESİYLE YÜZLEŞİYOR

Kahvenin doğum yeri olan Etiyopya’da daha uzun ve daha sıcak mevsimler, çiftçilerin aynı hacim ve miktarda çekirdek üretmesini zorlaştırdı. Arabica çekirdekleri ortamdaki küçük değişikliklere oldukça duyarlı ve kolay bir şekilde adapte olamıyor. Etiyopya, temel olarak dünyanın kahve arzının yedeği durumunda ve yok olma tehlikesiyle yüzleşiyor.

Tedbir alınmadığı takdirde Brezilya’nın kahve arzında da yüzde 25’lik bir kayıp öngörülüyor. Dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi olan Brezilya’nın yanı sıra Nikaragua, El Salvador ve Meksika’da da kahve üretimi olumsuz etkilenecek.