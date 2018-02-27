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Küresel ısınma kral penguenleri de tehdit ediyor

Bilim adamları, artan küresel ısınmanın kral penguenleri tehdit ettiği uyarısında bulundu.

AA | 27.02.2018 - 14:30..
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"Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, iklim değişikliğini engellemek adına bir şeyler yapılmadıkça kral penguenlerin büyük tehlikede olduğuna dikkati çekti.

YAŞAM ALANLARI DARALDI

Güney Kutup Denizi'ndeki yaşam alanlarının küresel ısınma nedeniyle daralması yüzünden kral penguen topluluklarının dağılmaya başladığına işaret eden araştırmacılar, penguenlerin aynı zamanda yiyecek bulma alanlarından uzakta yumurtlamak zorunda kaldığını belirtti. Araştırmacılar, bu nedenle yumurtadan çıkan yavru penguenlerin yiyecek bulmasının giderek zorlaştığını vurguladı.

Fransa'da Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Strasbourg Üniversitesinden Dr. Celine Le Bohec, "Çalışmamız, kral penguenlerden yaklaşık yüzde 70'inin, sera gazı emisyonları nedeniyle bu yüzyıl sona ermeden ya yer değiştireceğini ya da ortadan kaybolacağını gösteriyor." dedi.

"ÜREME ŞANSINI ETKİLEYECEK"

Araştırmacılar, yaşam alanlarında meydana gelen değişikliklerin gelecek yıllarda türün üreme şansını etkileyebileceğini ifade etti.

"Aptenodytes patagonicus" adı verilen kral penguenler, 17 alt türden oluşan penguen familyasının ikinci en büyük türünü oluşturuyor. Kral penguenler, yaşam alanı olarak deniz buzundan arınmış, yavruları için yumuşak kumlu veya çakıl kumsalları olan ve balık açısından zengin alt-Antarktik adaları tercih ediyor.

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