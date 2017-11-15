Küresel Katılım Finans Zirvesi TRT World’de

Parayı, üretim ve yatırımla büyütmeyi amaçlayan, insanı ve insani değerleri temeline alan ‘İnsani Finans’ kavramı, finans alanındaki öncü isimlerin katılımıyla İstanbul’da masaya yatırılacak.

16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) organizasyonunda, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın destekleriyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Küresel Katılım Finans Zirvesi, insani değerleri ön plana çıkaran paylaşım ekonomisinin gelişimine inanan kişi ve kurumları buluşturacak.

10 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

Organizasyon, 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, 1000 kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra Tesla Motors CTO’su JB Straubel’in de aralarında bulunduğu 200’den fazla konuşmacıyı bir araya getirecek.

İNSANİ FİNANS SİSTEMİNİN FAYDALARI MASADA OLACAK

Sektör temsilcileri ve bürokratlarla birlikte, önemli üniversitelerde görev yapan çok sayıda akademisyen de, insani finans sisteminin topluma ve insana sağlayacağı faydaları masaya yatırmak, bu kapsamda geliştirilebilecek finansal ürünleri ve bu ürünlerin altyapılarını oluşturmak için zirvede yer alacaklar.

GPAS İstanbul, 16 -17 Kasım tarihlerinde ‘İstikrarlı Büyüten “İNSANİ” Bir Ekosistem Yükseliyor!, “Varlık Fonlarından Nasıl Yatırım Alırım?” “Bir Sorum Var Kime Sorayım?”, “İnsani Finans Öncüsü: Katılım Bankacılığı”, “Emeğini Değere Çevirmek”, “Hem Kazan Hem Kazandır! 700 Yıllık Bir Başarı Hikayesi” ve “Üretenle Ortak Olmak” başlıklı panelleri ile global finansal krizlerin sonuçlarına cevap arayacak.

İKİ GÜN BOYUNCA CANLI YAYIN VE RÖPORTAJ

Zirve öncesi Katılım Finans Sistemi ile ilgili program ve röportajlar gerçekleştirecek olan TRT World, iki gün boyunca zirveden canlı yayınlar ve röportajlar gerçekleştirecek. Ayrıca TRT World, Küresel Katılım Finans Zirvesi’ne sosyal medya ve internet üzerinden de dikkat çekerek, zirve boyunca sosyal platformlardan da yayın yapacak.