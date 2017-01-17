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Küresel piyasalarda gözler Theresa May'e çevrildi

Küresel piyasalar, bugün Brexit ile ilgili açıklamalar yapması beklenen İngiltere Başbakanı Theresa May'in konuşmasına odaklandı.

17.01.2017 - 09:50
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İngiltere'nin Brexit süreci ve sonrasında Avrupa ile ilişkileri küresel piyasaların en önemli gündem maddeleri arasına girdi. Özellikle İngiltere'nin ortak pazara erişimi konusunda oluşan belirsizliklerle sterlin/dolar paritesi 1,20'nin altını test etmesinin ardından 1,21 seviyelerinde dengelendi.

PİYASALAR AÇISINDAN ÖNEMLİ

Brexit ile ilgili bugün en detaylı açıklamaları yapması beklenen Theresa May'in yanı sıra İngiltere’de Temyiz Mahkemesi’nin ocak ayında vereceği Brexit kararı da piyasalar açısından önemini koruyor. Mahkemenin, bu ay içerisinde İngiltere'nin AB’den çıkış sürecini resmen başlatacak olan 50'nci madde için hükümetin, parlamentonun onayına ihtiyacı olup olmadığına karar vermesi bekleniyor.

Analistler, İngiltere'de bugün ayrıca enflasyon verileri ile Almanya'da ZEW endekslerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Almanya'da dün pay piyasalarında özellikle otomotiv hisseleri üzerindeki satış baskısı dikkati çekti. Dün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Almanya'da DAX endeksi bu satış baskıları ile yüzde 0,64 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,82 düşüş kaydetti.

EMİSYON HİLESİ SORUŞTURMASI YATIRIMCIYI TEDİRGİN ETTİ

ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump’ın, ABD’ye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerektiği yönündeki açıklamasının otomotiv üreticisi firmaların varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirten analistler, otomotiv sektöründeki "emisyon hilesi" soruşturmalarının da yatırımcılarda tedirginliğe neden olduğunu kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin yüzde 1,5 ile beklentiler doğrultusunda artmasına karşın yendeki değerlenmenin devam etmesinin negatif etkisi ile Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,2 düştü, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kaybetti.

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