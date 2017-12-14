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Küresel Politikalar Enstitüsü Kudüs kararını yorumladı

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde yer alan Washington merkezli tarafsız düşünce kuruluşu 'Küresel Politikalar Enstitüsü' (GPI), ABD'nin Kudüs kararını ele aldı.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 10:59..
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Bahçeşehir Üniversitesi çatısı altında, ABD'nin başkentinde faaliyet gösteren tarafsız ve bağımsız düşünce kuruluşu "Küresel Politikalar Enstitüsü" (GPI), ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını mercek altına alan bir panel oturumuna ev sahipliği yaptı.

Küresel Politikalar Enstitüsü Kudüs kararını yorumladı

ENSTİTÜSÜ KUDÜS KARARINI YORUMLADI

Küresel Politikalar Enstitüsü (GPI) uzmanları ve ABD'deki düşünce kuruluşlarının temsilcileri bu kararı değerlendirdi.

Bahçeşehir Üniversitesinin Beyaz Saray’a komşu merkez kampüsünde gerçekleşen toplantıda ortak görüş, bu kararın Ortadoğu barışına hizmet etmeyeceği yönündeydi.

Enver Yücel ABD'nin Kudüs kararını eleştirdi ViDEO

Küresel Politikalar Enstitüsü Kudüs kararını yorumladı

ENVER YÜCEL'DEN SORUMLULUK ÇAĞRISI

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada ABD yönetiminin Kudüs kararını eleştirerek, Ortadoğu'daki barış çabalarına zarar verecek, milyonları derinden yaralayacak ve şiddeti körükleyecek böyle bir kararı dünyanın süper gücü olma iddiasındaki bir ülkeye yakıştıramadığını söyledi.

Küresel Politikalar Enstitüsü Kudüs kararını yorumladı

Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için kutsal sayılan bu kadim kentin hiç kimsenin siyasi hesaplarına kurban edilemeyeceği uyarısında bulunan Yücel, Kudüs’ün farklı renklerin bir arada, kardeşçe yaşadığı bir geleceği hak ettiğini belirterek herkesi bu uğurda sorumluluk almaya davet etti.

"ABD TARAF ÜLKE HALİNE GELDİ"

Panelde katılımcılara hitap eden BAU International Washington DC Üniversitesi Rektörü Sinem Vatanartıran, Başkan Trump’ın Kudüs kararının ABD’yi ara bulucu ülke statüsünden çıkarıp taraf haline getirdiğini anlatarak, İsrail-Filistin sorununda kazanan ve kaybedenin olmadığı nihai bir çözüm için çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Küresel Politikalar Enstitüsü Kudüs kararını yorumladı

"TRUMP TOWER'I İSRAİL'E VERSİN"

Kendisi de bir Filistinli olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Direktörü Nihad Awad, ABD’nin Kudüs kararını değerlendirirken, Amerika’nın Filistin sorununda hiçbir zaman tarafsız bir tutum almadığından yakındı ve bunun sebebi olarak İsrail’in ABD kamuoyu üzerindeki etkisini gösterdi.

Trump’ın iç siyasette çevresinin skandallarla çevrildiğini anlatan Awad, İsrail-Filistin sorunu hakkında neredeyse hiçbir bilgisi olmayan ABD Başkanı’nın bu hamlesinin tamamen iç siyasete dönük olduğunu söyledi. Awad, “Başkan Trump kendisine ait olmayan Kudüs’ü kimseye verme hakkına sahip değil, ancak çok istiyorsa kendisine ait olan Trump Tower’ı İsrail’e verebilir.” diye konuştu.

Küresel Politikalar Enstitüsü Kudüs kararını yorumladı

"DENGELİ DIŞ POLİTİKAYA GERİ DÖNÜLMELİ"

BAU International Üniversitesi öğretim üyelerinden Rosalind Rothwell ve GPI araştırmacısı Martin Sieff de sunumlarında İsrail-Filistin sorununun köklerine değinerek Kudüs’ün tarihsel statüsü hakkında katılımcıları bilgilendirdiler. Böylesine pervasız ve tehlikeli bir kararı aldığı için ABD yönetimini eleştiren Amerikalı uzmanlar, bir an önce temkinli ve dengeli bir dış politika çizgisine dönülmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Küresel Politikalar Enstitüsü Kudüs kararını yorumladı

Moderatörlüğünü GPI Başkanı Paolo von Schirach’ın üstlendiği toplantıya düşünce kuruluşları ve üniversitelerden uzmanlar ile basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Küresel Politikalar Enstitüsü Kudüs kararını yorumladı

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