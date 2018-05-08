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Küresel turizm sera gazı salınımını artırıyor

Bilim insanlarının açıkladığı rapora göre küresel turizm sera gazının artışına neden oluyor.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 08:43..
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Almanya'nın Bonn kentinde toplanan bilim insanları sera gazı salınımlarına dikkat çekti. Buna göre doğaya salınan sera gazı salınımlarının önemli nedenlerinden biri küresel turizm.

EN FAZLA ZARAR VERENLER

160 ülkede yapılan araştırma uyarınca iklim değişikliğine en fazla olumsuz katkıyı Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya ve Hindistan'da seyahat eden insanların yaptığını kaydetti.

4,5 MİLYAR TON KARBONDİOKSİT SALINIMI

En son verilere göre turizm sektöründeki uçuşlar, konaklama ve yeme-içme, hatta hediyelik eşyaların üretimi 2013 yılında küresel çapta 4,5 milyar ton karbondioksit salınımına yol açtı. Bu sayı 2009'da 3,9 milyar ton olarak kayıtlara geçmişti.

Mevcut öngörülere göre 2025 yılına gelindiğinde turizm sektörü kaynaklı sera gazı salınımlarının yılda 6,5 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Araştırmacılar uçak yolculuklarının tek başına en büyük paya sahip olduğunu kaydederken, jet yakıtı tüketmenin atmosfere verdiği zarar dikkate alındığında, uçak bileti fiyatlarının çok daha fazla olması gerektiğini savundu.

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