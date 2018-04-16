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Kurgusuyla şaşırtan kitap: Yakınafrika

Uzak bir yerle yakınlaşarak konuşmaya başlamanın merakına kapılan Süreyyya Evren, araştırmalarının üzerine yazdığı kitap bitiminde nihayet Afrika’dan dönebildi.

Özel Haber | 16.04.2018 - 14:24..
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yakınafrika

Süreyyya Evren, Cemal Süreya’nın soyadından atmak durumunda kaldığı “y” harfini sahiplenen bir çevirmen. Bu kez ise, yine yazar kimliğiyle karşımıza çıkıyor ve “Yakınafrika” ile bizi sürükleyici bir hikayeye davet ediyor. Oysa Evren, hiç Senegal’e gitmedi ve kurgusuyla okurunu şaşırtıyor.

Şaşırtıcı bir hikaye ile okuruyla buluşan Evren, kitabını “Coğrafya kader mi? Eğer öyleyse ‘Yakınafrika’ uzak bir kaderle yakınlaşmaya dair olabilir” şeklinde açıklıyor.

Kurgusuyla şaşırtan kitap: Yakınafrika

(Süreyyya Evren)

YAKINAFRİKA

Yıl 2017

Boubacar Ba, 30’unda Senegalli bir genç sözlü tarihçi ve Avrupa’da geçirdiği yılların ardından Dakar’a geri dönmüştür. Kısa zamanda Dakar’ın kalburüstü ailelerinden birinin yanında işe başlar ve burada patronun kızına aşık olur. Sosyetenin akışkan hayatına dahil olacaktır. Her şeyi açık seçik görmeye başladığında artık çok geçtir.

Yıl 2019

Fransa’dan bir gazeteci de Dakar’a gelmiştir. Boubacar Ba ile Reubeuss Cezaevi’nde söyleşiler düzenleyerek hayatını kitaplaştırmak ister. Zamanla Boubacar ile bir bütün olurlar…

Yıl 2018

Süreyyya Evren, Boubacar’ın 29 Şubat 2020’de cezaevinde intihar edişini, gazetecinin yazmak istediği kitabını ancak Mart 2022’de tamamlayışını uzaktan izler…

Kurgusuyla şaşırtan kitap: Yakınafrika

Yakınafrika

Süreyyya Evren

Doğan Kitap

S.: 312

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Damla Karakuş

[email protected]

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