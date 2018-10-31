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Kurlardaki hareketlilik Edirne'deki turisti artırdı

Kurlardaki ivme, Edirne turizmine yaradı. Bulgar ve Yunan müşteriler cuma, cumartesi ve pazar günleri kurulan halk pazarında alışveriş yapmaya geliyor.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 09:33..
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Döviz üzerinde yaşanan dalgalanma duruluyor, ivme aşağı doğru ilerliyor. Özellikle dolar üzerinde ortaya çıkan bu grafik, en çok Edirne'ye yaradı. Edirne'de kurulan pazarlara Bulgar ve Yunan turistler alışveriş yapmaya geliyor.

Kurlardaki hareketlilik Edirne'deki turisti artırdı

HALK PAZARLARINA GELİYORLAR

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, genellikle cuma günleri erken saatlerde otobüslerle Edirne’ye gelen Bulgar ve Yunan müşteriler cuma, cumartesi ve pazar günleri kurulan halk pazarında sebze, meyve ve kıyafet, Arasta Çarşısı’nda hediyelik eşya, Kapalı Çarşı’da yerel ürünler, Saraçlar Caddesi’ndeki dükkânlardan ise kozmetik ürün, elbise gibi ürünleri satın alıyor.

Kurlardaki hareketlilik Edirne'deki turisti artırdı

Bu bölgede bulunan dükkânların camları Bulgarca ve Yunanca fiyat listeleriyle donatılmış. Birçok dükkanda Bulgarca veya Yunanca bilen en az bir personel çalıştırılıyor. Bulgar vatandaşı olan Türk asıllı Güllühan Ali de onlardan biri. Temizlik ürünleri satan bir dükkânda çalışan Ali, “Bulgaristan’da 100 lira olan bir temizlik ürününü biz burada 70-80 liraya satıyoruz. Bu yüzden bizden almayı tercih ediyorlar” diyor.

Kurlardaki hareketlilik Edirne'deki turisti artırdı

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