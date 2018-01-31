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Kurni dağları terörden temizlendi

TSK, Afrin'in kuzeyindeki Kurni Dağları'nın en yüksek zirvesini teröristlerden arındırdı.

AA | 31.01.2018 - 15:41..
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Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan ve 12'nci gününe giren harekatta TSK ve ÖSO birlikleri, saat 12.00 sularında Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan almıştı.

ADIM ADIM MERKEZE DOĞRU

TSK ve ÖSO birlikleri, sabah saatlerinde Bülbül beldesi merkezinin çevresinde başlattıkları operasyon çerçevesinde, Kurni dağlarının en yüksek zirvesini teröristlerden temizledi. Kurni dağları, Afrin'e hakim bir konumda bulunuyor.

STRATEJİK YOLLAR KESİLDİ

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesiyle terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.

26 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 6'sı stratejik dağ veya tepe olmak üzere 26 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN BÖLGELER

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

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