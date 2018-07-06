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Kurşun geçirmez yeleği test etmek isteyen kişi öldü

Nijerya'da bir kişi, kendisinin ürettiği ve "kurşun geçirmez" olduğunu öne sürdüğü yeleği denemek amacıyla giyip müşterisine ateş ettirmesinin ardından hayatını kaybetti.

AA | 06.07.2018 - 18:30..
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Ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde yaşayan ve şifacı olduğunu söyleyen Chinaka Adoezuwe, müşterisi Chukwudi Ijezie'nin talebi üzerine kurşun geçirmez olduğunu iddia ettiği bir yelek üretti.

Yeleği kendi üzerinde denemek isteyen şifacı, Ijezie'den kendisine ateş etmesini istedi. Yeleği giyen şifacı Adoezuwe, müşterisinin açtığı ateş sonucu öldü.

SİLAHI ATEŞLEYEN KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili açıklama yapan bir görgü tanığı, "Kurşun, şifacının bedenine girdi ve o anda hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Nijerya polisi olayı doğrulayarak, şifacıya ateş edip ölümüne neden olan müşterinin yakalandığını duyurdu.

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