Kurşun kalem nasıl yapılır

İşaret koymak için kullanılan ilk alet, büyük olasılıkla mağara duvarlarına resim yapmakta kullanılan kömürleşmiş çubuktu. Eski Yunanlılar ve Romalılar bu iş için kurşun parçaları kullanıyorlardı.

1564'te Kuzeybatı İngiltere'deki Borrowdale yakınlarında, madenciler, kurşundan daha koyu işaret bırakabilen yumuşak ve parlak bir madde buldular. Bu maddeye "siyah kurşun" adı verdiler. İnce çubuklara ayrılıp kalın bir şeritle sarıldığında, bu maddeden eşsiz işaretler yapabiliyorlardı.

Daha sonra 1779'da bilim insanları siyah kurşunun aslında kurşun olmadığını fark etti. Kömür ve elmasın da içinde bulunduğu saf, doğal karbon ailesinin bir aslında parçasıydı bu madde. Ona grafit adını verdiler. Yine de biz kurşun demeyi sürdürüyoruz.

KURŞUN KALEMİN YAPIM AŞAMALARI

1) Grafit, toz haline getirilir. Sonra kil, su, balmumu ve bazı başka kimyasal maddelerle karıştırılır.

2) Grafitten elde edilen macun, ince bir ip haline gelsin diye, dar bir delikten sıkıp çıkarılır. İp, kalem boyunda kesilir ve düz olarak kurutulur.

3) Sedir ağacından, bir kalem uzunluğunda kesilmiş suntalar rendelenerek düzeltilir ve bir yüzlerine oluklar açılır.

4) İnce bir zamk tabakası, suntaların üzerine yayılır ve bir makine grafit çubukları oluklara yerleştirir.

5) Üzerlerinde grafit ya da zamk olmayan, oluklu öteki suntalar, ilk suntaların üzerine yerleştirilir. İki sunta, zamk kuruyuncaya kadar mengeneyle birbirine kenetlenir.

6) Bir makine suntaları kabaca kalem boyutunda keser ve kalemlere altıgen ya da yuvarlak şekil verir.

7) Başka bir makine, kalemleri boyar. Boya kuruduğu zaman son makine kalemlerin kenarlarını damgalar.

HER KURŞUNUN NOTU FARKLI

Kalemin kurşununda ne kadar çok grafit varsa, kurşun o kadar yumuşak olur. Daha çok kil, kurşunu daha sert yapar. 4B kalemler kalemler çok yumuşak, 4H kalemler de çok serttir. Birçok yazı işi için uygun olan HB kalemler ise orta yumuşaklıktadır.