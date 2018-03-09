taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8144
EURO
4,7019
ALTIN
162,46
PETR
65,0800

Kurt Farmez köyü teröristlerden temizlendi

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerin işgal altındaki bölgeleri terörden arındırmaya devam ediyor.

AA | 09.03.2018 - 17:09..
  1. Haberler
  2. Gündem

Kurt Farmez köyü teröristlerden temizlendi

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusunda yer alan, ilçe merkezine bağlı Kurt Farmez köyünü terörden arındırdı.

Gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri ile Büyük Halobu köyü ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.

162 BÖLGE YPG'DEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 125'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 162 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cinderes temizlendi sırada Mabadlı var
Raco ve Şeyh Hadid beldelerini teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO birliklerinin önünde Afrin'den önceki son hedef olarak Mabadlı kaldı.
Emrah Serbes'in avukatından 'daha iyi araba' savunması
Yaptığı kaza sonucu bir aileyi katleden Emrah Serbes'in avukatı dünkü duruşmada Serbes'i "Karşı tarafının arabası düşük modelliydi, ağır şartlar oluştu" diyerek savundu.
Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor
Cinderes beldesinin kontrolünü ele geçirirken, bölgede teröristlerin tünel girişlerinde kullanmak üzere yol kenarlarına bıraktıkları beton kalıplar iş makineleriyle kaldırıldı.
Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak
Mehmetçik'e karşı direnebilmek için son çare olarak hendek kazan teröristler, bu hamlelerinde de başarılı olamayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

100
Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

207
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

509
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

139
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

241
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM