Kürt gazetecilerden Erdoğan'a ısrarlı bölünme soruları

7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"IRAK'IN BÖLÜNMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Iraklı 3 gazetecinin ısrarla Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmak için yapacağı referandumu sorması üzerine; "Biz Irak'ın bölünmesine müsaade edemeyiz. Kürtler bölünürse, bir taraftan Türkmenler başlar, diğer taraftan Araplar başlar. Eğer Irak bütünlüğünü korursa güçlü olur. Bunun bir de mezhebi boyutu var. Bütün bunlarla beraber bu bölünmeye, parçalanmaya müsade mi edelim. Birlikte bereket vardır. Bunu Barzaniye'de döyledim." cevabını verdi.