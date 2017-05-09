Kurt Kapanı 4 operasyonunun bilançosu ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönettiği uygulama 12.00 ile 15.00 saatleri arasında yapıldı. Denetimlere Özel Harekat polisleri, polis helikopteri ve deniz polisi ekipleri ile narkotik dedektör köpekleri destek verdi.
ARANAN 54 KİŞİ YAKALANDI
Denetimlerde, 8 bin 335 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulanarak aranması bulunan 54 kişi yakalandı. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 13 kişi hakkında da idari para cezası kesildi.
179 ARACA İŞLEM YAPILDI, 70 BİN 643 LİRA CEZA KESİLDİ
Uygulama sırasında polis ekipleri 7 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Denetlemeler sırasında 2 bin 970 araç sorgulanıp, 179 araca işlem yapılarak 70 bin 643 lira ceza kesildi. 15 araç ise trafikten men edildi.