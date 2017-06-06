İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde "Kurt Kapanı 5" operasyonu saat 13.00'te başladı. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, suç ve suçluların yakalanması için saat 13.00 ile 16.00 arasında yapılacak operasyonlar kapsamında, kara, deniz ve havadan tüm giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

5 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR

Operasyonlarda toplam 5 bin polis görev yapıyor. Tüm İstanbul çapında düzenlenecek olan operasyonlara, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Polis Helikopterleri ve Deniz Polisi de destek veriyor.