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Kürt Şahinler Afrin için yola çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO bileşenlerinden oluşan Kürt Şahinler Tugayı, terör örgütlerine karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

AA | 25.02.2018 - 22:33..
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Kürt Şahinler Afrin için yola çıktı

Özel Kuvvetlerin eğitimden alarak teröristlere karşı mücadele etmek için kurulan Kürt Şahinler Tugayı, Pazartesi günü Afrin'de olacak. KürtŞahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Kürt Şahinler Afrin için yola çıktı


KOMUTAN KULLİ: "HALKIMIZI KURTARACAĞIZ"

Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar oluşturuyor. "Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.

İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah  Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız." dedi.

Kürt Şahinler Afrin için yola çıktı

ZİYAH BERELİLER ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA KALACAK

Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı.

ÖSO'nun bileşenlerinden Hamza Tümeni, özel eğitimli unsurlardan oluşuyor. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alıyor.

Kürt Şahinler Afrin için yola çıktı

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