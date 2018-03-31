Kürt teyze Barzani'nin muhabirini alt etti

IKBY'de yayın yapan Rudaw'ın Türk askerini kötüleme çabası olumsuz sonuçlandı.

TEYZE, MUHABİRİN İSTEDİĞİ CEVAPLARI VERMEDİ

Rudaw'ın muhabiri Erbil'in Eşme Köyü'nde yaşayan Kürt teyzeye mikrofon uzatıp; "Türk askeri buraya geldi mi, Türk jetleri burayı bombaladı mı?" soruları sordu. Bu sorulara "hayır" cevabını veren teyze, ardından da "Neden bizim okul, yol, su sorunlarımızı sormazsın da Türk askerini sorarsın" diyerek muhabiri adeta köşeye sıkıştırdı.

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