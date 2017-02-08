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Kurtardığı kobra ısırınca hayatını kaybetti

Hindistan'da bir genç, kurtardıktan sonra poz vermek için öptüğü kobra tarafından göğsünden ısırıldı.

08.02.2017 - 13:46
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Hindistan'da 18 yaşındaki Somnath Mhatre, kobrayı bir arabanın önünden kurtarıp güvenli bir yere götürdü. Fotoğraf için yılanın kafasından öperken poz vermeye çalışan Mhatre'yi yılan göğsünden ısırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Navi Mumbia'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Mhatre, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

"GÖĞSÜNDEN ISIRDI"

Mhatre'nin bir arkadaşı "Somnath, iş bölgesi olan Belapur'da bir yılanı arabanın önünden kurtarmaya gitti. Kobrayı başarıyla kurtardıktan sonra, poz vermek için başka bir yere götürdü. Fotoğraf çekimi esnasında kobra ona doğru döndü ve Somnath'ı göğsünden ısırdı" dedi.Kurtardığı kobra ısırınca hayatını kaybetti

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