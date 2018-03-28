Kurtarılan çocuk gelinin ailesi: Suç olduğunu bilmiyorduk

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 28 Ocak’ta kendinden 10 yaş büyük akrabasıyla evlenmek üzereyken emniyet ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düğün gecesi düzenlenen operasyonla devlet korumasına alınan Suriyeli D.K. ve ailesi, büyük bir yanlıştan döndüklerini söyledi.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

D.K.’nın dayısı H.K., kızlarının artık okuması için çaba harcayacaklarını ifade etti. Karataş ailesi kızlarının kimlikte 2004 aslında 2002 doğumlu olduğunu belirterek kızlarını evlendirmelerinin suç olduğunu bilmediklerini, Suriye’de bu yaşta evlenmenin yasak olmadığını dile getirdi.

"HER GÖRDÜĞÜMÜZÜ UYARIYORUZ"

Baba A.K., artık tüm tanıdıklarına bu durumun suç olduğunu anlattığını söylerken, “Kızımın kimlik yaşı 14 ama gerçek yaşı 16. Suriye’den geldiğimiz için kanunları bilmiyorduk. Nüfusa kayıt ettirdiğimde kızımın yaşını büyük yazarsam ceza yersin dedikleri için yaşını küçük yazdırmıştım. Kızımın evlenmesinin suç olduğunu bilmiyordum. O gece karakolda bize verecekler diye söylediler. Kimlik yaşı küçük diye kızımı yurda aldılar ve vermediler. Çok korkmuştum. Ama çaycısından müdürüne kadar bizimle çok ilgilendiler. Allah razı olsun. Yurdu gidip görünce içim rahat etti. Kız benim kızım insan canını atamaz. Yanlış yaptık. Yurttan almaya gittiğimde havalara uçuyordum. Sosyal medyadan hem Suriye’deki hem Türkiye’deki herkesle paylaştım 18 yaşından küçük kızlarınızı evlendirmeyin diye. Her gördüğümüzü uyarıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan ve Mardin’deki birim amirlerimize çok müteşekkiriz bizi büyük bir yanlıştan çevirdiler.” diye konuştu.

“SURİYE'DE BAKIM EVLERİ ÇOK KÖTÜ OLDUĞU İÇİN KORKTUK"

Düğün gecesi orada olan ve misafirleri karşılayan D.K.’nın dayısı H.K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanına, emniyete ve birim müdürlerine teşekkür etti. H.K., "Düğün gecesi salona gelen polisleri ben karşıladım. Kızın kimliği gerçekten yanımızda değildi. Köyde unutmuştuk. Ben kimlikteki yaşını bilmiyordum. Benim yeğenimdi. Kızımızı yurda götürmüşlerdi. Yurdun ben öyle güzel olduğunu bilmiyordum baba hiç bilmiyordu Suriye’de böyle değil.” dedi.

“KIZIMLA BERABER OKULU DIŞARIDAN BİTİRECEĞİZ"

Devletin hep yanlarında olduğunu söyleyen H.K., açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Devletimiz arkamızda. Herkes yanınızda olsun ama bir devlet arkanızda dursun her şeye bedel. Devletimizden Allah razı olsun. Bakanlığımızdan, kızımızla yurtta ilgilenenlerden, Ankara’da bu konuyu takip eden herkesten Allah razı olsun. Bu konuyla çok ilgilendiler. Ben kendim dışarıdan liseyi bitiriyorum kızımız da artık okuyacak beraber dışarıdan okulu bitireceğiz”.

"O GÜN ÇOK KORKTUM”

O gece çok korktuğunu anlatan D.K., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İnsanın en mutlu günü o gün çok korktum. Akrabaydık. Kanundan haberimiz yoktu. Çok korktum nereye gideceğimi bilmediğim için çok korkmuştum. Yurt anneleri benimle çok ilgilendi. Annemden daha iyi baktı ilgilendiler. Ben okuyacağım. Ayaklarımın üzerinde durmasını bileceğim. Vakti gelince evleneceğim. Bakanlıktaki ve yurttaki görevliler gelip kontrol ediyor ve psikolojik destek veriyorlar. 18 yaşından önce kesinlikle evlenmeyin. Ayaklarınızın üzerinde durun sonra evlenin. Mesleğinizi elinize alın öyle evlenin. Bakanımıza ve benimle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Bakanımızı görmeyi çok isterim”.