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Kurtarmak istediği arkadaşını ezerek öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta arkadaşının karıştığı kavgayı aracıyla manevra yaparak bölmek isteyen kişi, çocukluk arkadaşını ezdi.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 16:44..
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Caner Coşkun ve Güner Alvanoğlu, işten arabyla birlikte dönüyorlardı. Yoldan geçen bir grup, tartışmaya başladı ve Caner Coşkun araçtan inerek kavgayı durdurmak istedi.

ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İSTEDİ

Araçtan inen arkadaşı Alvanoğlu, arkadaşına yardım etmek istedi. Arkadaşına yardım edemeyen Alvanoğlu, aracına geri döndü.

Kurtarmak istediği arkadaşını ezerek öldürdü İZLE

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Aracıyla manevra yaparak tartışmayı durdurmak isteyen Alvanoğlu yanlışlıkla arkadaşını ezdi. Hastaneye kaldırılan Coşkun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALVANOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis tarafından yakalanan Alvanoğlu, arkadaşına yardım etmek için bu şekilde bir yol izledğini belirtti. Suçlu bulunan Alvanoğlu adliyeye sevk edildi.

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