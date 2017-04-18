Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

Başrolünü Necati Şaşmaz'ın oynadığı Kurtlar Vadisi, 15 Temmuz'dan 2 ay önce önce darbe "kurtlarvadisidarbe.com" alan adını almış ve durum ortaya çıkınca, yapımcılar soruşturma geçirmiş, dizi ise son bulmuştu.

Türkiye Patent Enstitüsü de "Kurtlar Vadisi Vatan" adını almak için başvuran yapımcıları reddetmiş ve bu isim tescil ettirilmemeşti.

KURTLAR VADİSİ VATAN

Pana Film, şimdi ise farklı bir isimle yine film çekiyor. Medyatava'nın haberine göre; Kurtlar Vadisi ekibi, şu sıralar Antalya'da "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin çekimlerini gerçekleştiriyor.