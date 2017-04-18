taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.654
USD
3,6961
EURO
3,9364
ALTIN
152,54
PETR
55,3300

Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

15 Temmuz'dan 2 ay önce Kurtlar Vadisi Darbe internet sitesi için alan adı alan Pana Film ekibi şimdi de Kurtlar Vadisi Vatan çekiyor.

18.04.2017 - 10:29
  1. Haberler
  2. Magazin

Başrolünü Necati Şaşmaz'ın oynadığı Kurtlar Vadisi, 15 Temmuz'dan 2 ay önce önce darbe "kurtlarvadisidarbe.com" alan adını almış ve durum ortaya çıkınca, yapımcılar soruşturma geçirmiş, dizi ise son bulmuştu.

Türkiye Patent Enstitüsü de "Kurtlar Vadisi Vatan" adını almak için başvuran yapımcıları reddetmiş ve bu isim tescil ettirilmemeşti.

KURTLAR VADİSİ VATAN

Pana Film, şimdi ise farklı bir isimle yine film çekiyor. Medyatava'nın haberine göre; Kurtlar Vadisi ekibi, şu sıralar Antalya'da "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin çekimlerini gerçekleştiriyor.

Pana Film darbeyi önceden biliyor muydu haberi
Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

Necati Şaşmaz darbenin senaryosunu da satın aldı haberi
Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

Pana Film'in başvurusuna ret haberi
Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

Kurtlar Vadisi'ndeki Erdoğan mezar taşı yalan çıktı haberi
Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

111
Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

321
United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

40
Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

69
Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

28
Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

64
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM