Kürtler oy vermez eleştirisi Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, MHP-AK Parti ittifakına Kürt kökenli vatandaşların oy vermeyeceği iddialarına sert bir dille cevap verdi.

ZİHNEN FELÇ OLMUŞ İNSANLAR...

MHP Lideri, "Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlardır. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı. İmralı canisinden “Eğer bu ittifak gerçekleşirse PKK’lılar benim taraftarlarım oy vermeyecek” diye bir şey duydunuz mu? Verir vermez ayrı bir konu. Ama Türkiye’yi böyle yanlış istikamete yönlendirmek doğru bir şey değil. Sonra bunun öyle olacağını nereden biliyorsunuz?" diye konuştu.

AFRİN TEMİZLENMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali verdiği Afrin'e dair de konuşan Bahçeli, "Afrin tamamen Türkiye’ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılmalıdır. Eğer bugünkü siyasi iktidar bu aşamaya gelmişse buna da tasarrufundan dolayı saygı duyarız. ABD 4 bin TIR’ı bir yerden alıp oraya getiriyor ise bizimkiler de 105’lik obüslerle bir yerden girsinler." ifadelelerini kulalndı.

BİRLİKTE HÜKÜMET KURULUR MU

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

MHP veya herhangi bir parti 2019’da TBMM’de temsil edilmiş olsa kurulacak olan bir yürütmenin içinde yer alma isteği ahlaki olmaz. Edepsizlik olur. Böyle bir şeyin içine girmeyiz.

AYM'NİN KARARI



"Yargıyı kurumlar olarak birbirleriyle çatıştırarak ve üzerinde tartışmaları yoğunlaştırarak hatalara düşmemek lazım. Yargıyla ilgili bilim insanlarının kurumları da dikkate alarak değerlendirmelerini yapıp tavsiyelerde bulunması doğru bir yoldur. Şimdi içerde iki insan var, tahliye umuduyla beklenti içerisindeler. Onun psikolojik ortamını bir düşünün. Bir taraftan da hukuku farklı bir noktada yargılayıp bazı gelişmeleri dikkate alıp bugün için Türkiye’nin başına bela olmuş unsurları cesaretlendirecek konumda hukuku kullanmak da doğru değil.